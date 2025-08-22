Отключение света на Львовщине 22 августа - что известно

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: РБК-Украина

На Львовщине зафиксировано временное отключение света из-за погодных условий. Сейчас продолжается восстановление электроснабжения.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

Пост Львовской ОВА. Фото: скриншот

Что известно об отключении света на Львовщине

По состоянию на сейчас региональная власть сообщает о 51 обесточенном населенном пункте: 13 из них остаются без света полностью, еще 38 — частично.

Для ликвидации последствий аварий на сетях работают 19 бригад специалистов Львовоблэнерго.

К работам привлечены 81 работник и 28 единиц техники. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил приоритетность восстановления электроснабжения и призвал жителей сохранять осторожность во время ремонтных работ.

Напомним, что вчера, 21 августа, в энергосистеме Украины еще могут возникать перебои с поставками электричества. В Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

А 20 августа в Одессе проводили запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи домов были обесточены.