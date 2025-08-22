Отключение света на Львовщине 22 августа - что известно

Обесточивание на Львовщине — какая ситуация сейчас
На Львовщине зафиксировано временное отключение света из-за погодных условий. Сейчас продолжается восстановление электроснабжения.
Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.
Что известно об отключении света на Львовщине
По состоянию на сейчас региональная власть сообщает о 51 обесточенном населенном пункте: 13 из них остаются без света полностью, еще 38 — частично.
Для ликвидации последствий аварий на сетях работают 19 бригад специалистов Львовоблэнерго.
К работам привлечены 81 работник и 28 единиц техники. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил приоритетность восстановления электроснабжения и призвал жителей сохранять осторожность во время ремонтных работ.
Напомним, что вчера, 21 августа, в энергосистеме Украины еще могут возникать перебои с поставками электричества. В Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
А 20 августа в Одессе проводили запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому тысячи домов были обесточены.
