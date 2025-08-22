Відключення світла на Львівщині 22 серпня - що відомо

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: РБК-Україна

На Львівщині зафіксоване тимчасове відключення світла через погодні умови. Наразі триває відновлення електропостачання.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Пост Львівської ОВА. Фото: скриншот

Що відомо про відключення світла на Львівщині

Станом на зараз регіональна влада повідомляє про 51 знеструмлений населений пункт: 13 із них залишаються без світла повністю, ще 38 — частково.

Для ліквідації наслідків аварій на мережах працюють 19 бригад фахівців "Львівобленерго".

До робіт залучені 81 працівник та 28 одиниць техніки. Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив на пріоритетності відновлення електропостачання та закликав жителів зберігати обережність під час ремонтних робіт.

Нагадаємо, що вчора, 21 серпня, в енергосистемі України ще можуть виникати перебої з постачанням електрики. В Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

А 20 серпня в Одесі проводили заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому тисячі домівок були знеструмлені.