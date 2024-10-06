Синоптики на 7 октября обещают во Львове и области дождливую погоду

Дождь во Львове. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 7 октября, облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Львове на 7 октября

Согласно данным метеорологов, Львов и область ожидают ночная температура +7...+9°С, а дневная на уровне +13...+15°С.

Погода в Львове на 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Всю ночь и весь день во Львовской области ожидаются осадки, а сила ветра составит 5-10 м/с.

Напомним, погода в Украине сейчас формируется действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.