Синоптики на 7 октября обещают во Львове и области дождливую погоду

Снижение температуры и дождь — прогноз погоды на завтра во Львове
6 октября 2024 23:29
Дождь во Львове. Иллюстративное фото: УНИАН
Погода во Львове и области завтра, 7 октября, облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Львове на 7 октября
Согласно данным метеорологов, Львов и область ожидают ночная температура +7...+9°С, а дневная на уровне +13...+15°С.
Всю ночь и весь день во Львовской области ожидаются осадки, а сила ветра составит 5-10 м/с.
Напомним, погода в Украине сейчас формируется действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.
Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.
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