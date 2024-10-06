Синоптики на 7 жовтня обіцяють у Львові та області дощову погоду

Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові
6 жовтня 2024 23:29
Дощ у Львові. Ілюстративне фото: УНІАН
Погода у Львові та області завтра, 7 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди у Львові на 7 жовтня
Згідно з даними метеорологів, Львів та область очікує нічна температура +7...+9°С, а денна на рівні +13...+15°С.
Всю ніч та весь день на Львівщині очікуються опади, а сила вітру складатиме 5-10 м/с.
Нагадаємо, погода в Україні зараз формується дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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