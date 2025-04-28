Во Львове судили военного за нанесенный ущерб во время ремонта казармы

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове военнослужащий Национальной гвардии Украины во время ремонта казармы в воинской части нанес более 800 тысяч гривен убытков. Суд признал его виновным в халатном отношении к службе.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда г. Львов.

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По данным приговора, который обнародовали 25 апреля в Едином государственном реестре, Василий К. в период с октября 2022 года по июнь 2024 года был в должности начальника службы капитального строительства "Запад" отдела капитального строительства и технического надзора Центральной базы производственно-технической комплектации НГУ.

Отмечается, что из-за халатности он подписал акты выполненных работ с завышенными данными по объемам и стоимости выполненного ремонта казармы одной из воинских частей. Поэтому он причинил ущерб на общую сумму 837 тысяч гривен

"Во время судебного разбирательства между сторонами уголовного производства в присутствии защитника заключено соглашение о признании виновности в совершении указанного уголовного преступления. По содержанию соглашения обвиняемый безоговорочно признал свою вину и обстоятельства совершения этого преступления. Кроме этого, обвиняемый согласился понести определенное сторонами наказание за совершенное им преступление", — говорится в приговоре суда.

Таким образом, суд признал военнослужащего виновным в уголовном правонарушении. Ему назначили пять лет лишения свободы. Однако освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

В частности, с обвиняемого взыщут 7,1 тысячи гривен за процессуальные издержки.

Ранее мы информировали, что в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации и не явился на отправку в воинскую часть.

Также мы писали, что во Львовской области капитан небрежно отнесся к служебным обязанностям.