У Львові судили військового за завдані збитки під час ремонту казарми

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові військовослужбовець Національної гвардії України під час ремонту казарми у військовій частині завдав понад 800 тисяч гривень збитків. Суд визнав його винним у недбалому ставленні до служби.

Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду м. Львів.

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За даними вироку, який оприлюднили 25 квітня в Єдиному державному реєстрі, Василь К. у період з жовтня 2022 року по червень 2024 року був на посаді начальника служби капітального будівництва "Захід" відділу капітального будівництва та технічного нагляду Центральної бази виробничо-технічної комплектації НГУ.

Зазначається, що через недбалість він підписав акти виконаних робіт із завищеними даними щодо об`ємів та вартості виконаного ремонту казарми однієї з військових частин. Відтак він заподіяв збитків на загальну суму 837 тисяч гривень

"Під час судового розгляду між сторонами кримінального провадження в присутності захисника укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. За змістом угоди обвинувачений беззастережно визнав свою вину та обставини вчинення цього злочину. Крім цього, обвинувачений погодився понести визначене сторонами покарання за вчинений ним злочин", — йдеться у вироку суду.

Отже, суд визнав військовослужбовця винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від покарання з річним іспитовим терміном.

Зокрема, з обвинуваченого стягнуть 7,1 тисячі гривень за процесуальні витрати.

Раніше ми інформували, що у Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації та не з'явився на відправлення до військової частини.

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