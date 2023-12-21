"Золотой" тесть — родственники председателя Львовской ОВА скупают роскошное имущество

Заместитель председателя Львовской ОВ Иван Собко. Фото: из открытых источников

Родственники заместителя председателя Львовской ОВА Ивана Собко скупают дорогое имущество, несмотря на то, что их официальные доходы сделать этого не позволяют. В частности, стало известно, что тесть чиновника Игорь Кадыкало приобрел землю в престижном пригороде Львова Брюховичах.

Об этом говорится в расследовании ngl.media.

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О деятельности Кадикало

Сообщается, что во владении Игоря Кадыкало находится уже десять участков в Брюховичах. Их совокупная рыночная стоимость составляет не менее 11 миллионов гривен. Впрочем, судя по деятельности и легальным доходам, 65-летний пенсионер вряд ли смог самостоятельно приобрести такое имущество.

Как известно, Кадыкало проживает в Судовой Вишне. Работает мужчина в соседней деревне, где находится кооператив "Мрия", занимающийся добычей песка и гравия и производством стройматериалов. Доход мужчины вряд ли будет большой, ведь, согласно отчетам, по состоянию на конец 2022 года предприятие задолжало работникам заработного плана на 150 тысяч гривен.

Имущество во владении Кадыкало. Фото: ngl.media

У мужчины появились серьезные деньги

Однако в 2019 году у мужчины неизвестно откуда появились серьезные деньги. За следующие четыре года он приобрел десять земельных участков в Брюховичах, где живет его дочь с мужем Иваном Собко (он в 2019 году как раз вступил в должность заместителя председателя Львовской областной государственной администрации). Общая стоимость земли составляет более 2 миллионов гривен.

Строительство дома. Фото: ngl.media

Рыночная стоимость значительно выше

Впрочем, как выяснилось, семь из десяти участков Кадыкало приобрел за 48 тысяч гривен за каждый. Это в десятки раз дешевле рыночной стоимости. Реальная стоимость составляет минимум 11 миллионов гривен.

Напомним, у главы полиции Киевской области Анатолия Щадило обнаружили имение на 250 квадратов с баней, эллингом, гостевым домом, собственным пирсом и теннисным кортом. Имущество находится под Киевом, в селе Процев.