"Золотой" тесть — родственники председателя Львовской ОВА скупают роскошное имущество
Родственники заместителя председателя Львовской ОВА Ивана Собко скупают дорогое имущество, несмотря на то, что их официальные доходы сделать этого не позволяют. В частности, стало известно, что тесть чиновника Игорь Кадыкало приобрел землю в престижном пригороде Львова Брюховичах.
Об этом говорится в расследовании ngl.media.
О деятельности Кадикало
Сообщается, что во владении Игоря Кадыкало находится уже десять участков в Брюховичах. Их совокупная рыночная стоимость составляет не менее 11 миллионов гривен. Впрочем, судя по деятельности и легальным доходам, 65-летний пенсионер вряд ли смог самостоятельно приобрести такое имущество.
Как известно, Кадыкало проживает в Судовой Вишне. Работает мужчина в соседней деревне, где находится кооператив "Мрия", занимающийся добычей песка и гравия и производством стройматериалов. Доход мужчины вряд ли будет большой, ведь, согласно отчетам, по состоянию на конец 2022 года предприятие задолжало работникам заработного плана на 150 тысяч гривен.
У мужчины появились серьезные деньги
Однако в 2019 году у мужчины неизвестно откуда появились серьезные деньги. За следующие четыре года он приобрел десять земельных участков в Брюховичах, где живет его дочь с мужем Иваном Собко (он в 2019 году как раз вступил в должность заместителя председателя Львовской областной государственной администрации). Общая стоимость земли составляет более 2 миллионов гривен.
Рыночная стоимость значительно выше
Впрочем, как выяснилось, семь из десяти участков Кадыкало приобрел за 48 тысяч гривен за каждый. Это в десятки раз дешевле рыночной стоимости. Реальная стоимость составляет минимум 11 миллионов гривен.
Напомним, у главы полиции Киевской области Анатолия Щадило обнаружили имение на 250 квадратов с баней, эллингом, гостевым домом, собственным пирсом и теннисным кортом. Имущество находится под Киевом, в селе Процев.
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