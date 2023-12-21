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"Золотий" тесть — родичі посадовця Львівської ОВА скуповують розкішне майно

21 грудня 2023 15:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Золотий" тесть — родичі посадовця Львівської ОВА скуповують розкішне майно
Заступник голови Львівської ОВА Іван Собко. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Родичі заступника голови Львівської ОВА Івана Собка скуповують дороге майно попри те, що їх офіційні доходи зробити цього не дозволяють. Зокрема, стало відомо, що тестя посадовця — Ігор Кадикало— придбав землю у престижному передмісті Львова Брюховичах. 

Про це йдеться у розслідуванні ngl.media

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Про діяльність Кадикало

Повідомляється, що у володіння Ігора Кадикало перебуває вже десять ділянок у Брюховичах. Їх сукупна ринкова вартість становить щонайменше 11 мільйонів гривень. Втім, судячи з діяльності та легальних доходів, 65-річний пенсіонер навряд чи зміг самостійно придбати таке майно. 

Як відомо, Кадикало проживає у місті Судова Вишня. Працює чоловік у сусідньому селі, де знаходиться кооператив "Мрія", що займається видобутком піску і гравію та виробництвом будматеріалів. Дохід чоловіка навряд чи буде великим, адже, згідно зі звітами, станом на кінець 2022 року підприємство заборгувало працівникам заробітну плану на 150 тисяч гривень. 

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Майно у володінні Кадикало. Фото: ngl.media

У чоловіка з'явилися серйозні гроші

Однак, у 2019 році в чоловіка невідомо звідки з'явилися серйозні гроші. За наступні чотири роки він придбав десять земельних ділянок у Брюховичах, де живе його донька з чоловіком Іваном Собком (він у 2019 році якраз обійняв посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації). Загальна вартість землі становить понад 2 мільйони гривень. 

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Будівництво будинку. Фото: ngl.media

Ринкова вартість значно вища

Втім, як з'ясувалося, сім з десяти ділянок Кадикало придбав за 48 тисяч гривень за кожну. Це в десятки разів дешевше за ринкову вартість. Реальна вартість становить мінімум 11 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, у  голови поліції Київської області Анатолія Щадило виявили маєток на 250 квадратів з лазнею, елінгом, гостьовим будинком, власним пірсом та тенісним кортом. Майно розташоване під Києвом, у селі Проців. 

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