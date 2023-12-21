"Золотий" тесть — родичі посадовця Львівської ОВА скуповують розкішне майно

Заступник голови Львівської ОВА Іван Собко. Фото: з відкритих джерел

Родичі заступника голови Львівської ОВА Івана Собка скуповують дороге майно попри те, що їх офіційні доходи зробити цього не дозволяють. Зокрема, стало відомо, що тестя посадовця — Ігор Кадикало— придбав землю у престижному передмісті Львова Брюховичах.

Про це йдеться у розслідуванні ngl.media.

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Про діяльність Кадикало

Повідомляється, що у володіння Ігора Кадикало перебуває вже десять ділянок у Брюховичах. Їх сукупна ринкова вартість становить щонайменше 11 мільйонів гривень. Втім, судячи з діяльності та легальних доходів, 65-річний пенсіонер навряд чи зміг самостійно придбати таке майно.

Як відомо, Кадикало проживає у місті Судова Вишня. Працює чоловік у сусідньому селі, де знаходиться кооператив "Мрія", що займається видобутком піску і гравію та виробництвом будматеріалів. Дохід чоловіка навряд чи буде великим, адже, згідно зі звітами, станом на кінець 2022 року підприємство заборгувало працівникам заробітну плану на 150 тисяч гривень.

Майно у володінні Кадикало. Фото: ngl.media

У чоловіка з'явилися серйозні гроші

Однак, у 2019 році в чоловіка невідомо звідки з'явилися серйозні гроші. За наступні чотири роки він придбав десять земельних ділянок у Брюховичах, де живе його донька з чоловіком Іваном Собком (він у 2019 році якраз обійняв посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації). Загальна вартість землі становить понад 2 мільйони гривень.

Будівництво будинку. Фото: ngl.media

Ринкова вартість значно вища

Втім, як з'ясувалося, сім з десяти ділянок Кадикало придбав за 48 тисяч гривень за кожну. Це в десятки разів дешевше за ринкову вартість. Реальна вартість становить мінімум 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у голови поліції Київської області Анатолія Щадило виявили маєток на 250 квадратів з лазнею, елінгом, гостьовим будинком, власним пірсом та тенісним кортом. Майно розташоване під Києвом, у селі Проців.