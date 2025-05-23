Погода во Львове 24 мая — будут ли осадки завтра

Совсем по-весеннему — какой будет погода во Львове завтра
В субботу, 24 мая, жителей Львова и области ожидает преимущественно облачная погода с незначительными прояснениями. При этом температура воздуха будет сохраняться достаточно прохладной.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды на 24 мая во Львове
В течение дня в регионе время от времени будет идти дождь, а в ночные и утренние часы в южных районах возможны значительные осадки.
Ветер преимущественно северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, что придаст прохлады весеннему дню.
Температурные показатели по области будут колебаться: ночью ожидается от +4...+9 °С, а днем воздух прогреется лишь до +7...+12 °C.
В самом Львове ночная температура составит +6...+8 °С, днем город встретит жителей прохладными +9...+11 °С.
Напомним, что в пятницу, 24 мая, в Одессе будет царить преимущественно пасмурная погода, ожидаются периодические дожди средней интенсивности. Утро начнется с прохлады, а на автодорогах региона возможно образование тумана, что может усложнить видимость.
Отметим, что ранее мы уже сообщали об изменчивом характере погоды, который будет сохраняться на протяжении всей недели.
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