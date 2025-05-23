Погода у Львові 24 травня - чи будуть опади завтра

Жінка під дощем у прохолодну погоду. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 24 травня, мешканців Львова та області очікує переважно хмарна погода з незначними проясненнями. При цьому температура повітря буде зберігатися достатньо прохолодною.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Протягом дня в регіоні час від часу йтиме дощ, а в нічні та ранкові години у південних районах можливі значні опади.

Вітер переважно північний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, що додасть прохолоди весняному дню.

Температурні показники по області коливатимуться: вночі очікується від +4..+9 °С, а вдень повітря прогріється лише до +7…+12 °C.

У самому Львові нічна температура складе +6…+8 °С, вдень місто зустріне мешканців прохолодними +9…+11 °С.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 24 травня, в Одесі пануватиме переважно похмура погода, очікуються періодичні дощі середньої інтенсивності. Ранок розпочнеться з прохолоди, а на автошляхах регіону можливе утворення туману, що може ускладнити видимість.

Зазначимо, що раніше ми вже повідомляли про мінливий характер погоди, який буде зберігатися упродовж усього тижня.