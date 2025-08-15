Видео
Главная Львов Встреча Путина и Трампа на Аляске — будет ли она иметь смысл

Встреча Путина и Трампа на Аляске — будет ли она иметь смысл

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:30
Переговоры Трампа и Путина 2025 - чего ожидают украинцы от встречи лидеров США и России.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: WP

Сегодня, 15 августа, на Аляске планируется встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Это событие вызывает большой резонанс в мире, ведь многие надеются, что переговоры могут стать толчком к завершению войны в Украине.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какие результаты будет иметь эта встреча.

Будет ли иметь результат встреча Трампа и Путина

Большинство опрошенных украинцев не верят в реальные результаты встречи, считая, что это могут быть только договоренности между лицами, а не официальные политические решения. Впрочем, есть и те, кто, несмотря на скепсис, надеется на положительные изменения.

"На самом деле результаты какие-то будут. Но они будут просто или на словах, или вердикт такой будет между главами, а не государствами", — говорит девушка.

"Я думаю, что ничего не измениться. Путин не уступит, а Трамп не захочет, у него меняется настроение, как наша львовская погода. Поэтому я ни на что не рассчитываю", — делится мыслями львовянка.

"Не могу вам сказать, какие будут результаты, потому что там что один больной на голову, что второй. Они же имеют свои договоренности, они хотят с Россией какие-то свои проекты делать. Поэтому очень сомневаюсь, что для Украины это что-то изменит", — отмечает женщина.

"Хотелось бы, чтобы она имела результаты, потому что уже так надоело, и мы уже устали от этого, и жаль детей наших. Мы бы очень надеялись, чтобы эта встреча что-то изменила", — добавляет опрошенная женщина.

"Я думаю, что результатов мы никаких не ожидаем. Война затягивается, они договариваются о своем, Трамп договорится с Россией, а Украина останется в стороне. Но верим в лучшее будущее, надо быть оптимистами, будет все хорошо. Слава Украине! Героям слава!" — говорит еще одна респондентка.

Напомним, мы ранее писали, как Зеленский отреагировал на встречу Трампа и Путина на Аляске.

Мы также писали, что заставило Россию идти на переговоры с Трампом.

Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
