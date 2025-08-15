Перемовини Трампа і Путіна 2025 - чого очікують українці від зустрічі лідерів США і Росії.

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: WP

Сьогодні, 15 серпня, на Алясці планується зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Ця подія викликає великий резонанс у світі, адже багато хто сподівається, що переговори можуть стати поштовхом до завершення війни в Україні.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, які результати матиме ця зустріч.

Реклама

Читайте також:

Чи матиме результат зустріч Трампа і Путіна

Більшість опитаних українців не вірять у реальні результати зустрічі, вважаючи, що це можуть бути лише домовленості між особами, а не офіційні політичні рішення. Втім, є й ті, хто, попри скепсис, сподівається на позитивні зміни.

"Насправді результати якісь будуть. Але вони будуть просто або на словах, або вердикт такий буде між головами, а не державами", — каже дівчина.

"Я думаю, що нічого не поміняється. Путін не поступиться, а Трамп не захоче, в нього міняється настрій, як наша львівська погода. Тому я ні на що не розраховую", — ділиться думками львів'янка.

"Не можу вам сказати, які ті будуть результати, тому що там що один хворий на голову, що другий. Вони ж мають свої домовленості, вони хочуть з Росією якісь свої проєкти робити. Тому дуже сумніваюся, що для України це щось змінить", — наголошує жінка.

"Хотілося б, щоб вона мала результати, бо вже так набридло, і ми вже втомилися від цього, і шкода дітей наших. Ми б дуже сподівалися, щоб ця зустріч щось змінила", — додає опитана жінка.

"Я думаю, що результатів ми ніяких не очікуємо. Війна затягується, вони домовляються про своє, Трамп домовиться з Росією, а Україна залишиться в стороні. Але віримо в краще майбутнє, треба бути оптимістами, буде все добре. Слава Україні! Героям слава!" — каже ще одна респондентка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як Зеленський відреагував на зустріч Трампа та Путіна на Алясці.

Ми також писали, що змусило Росію йти на переговори з Трампом.