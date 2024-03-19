Уволенный военком из Львовщины за два года войны обзавелся элитным авто и недвижимостью

Сергей Бабич. Фото: соцсети

Эксначальник Самборского РТЦК и Союза Потребительских обществ Сергей Бабич из Львовской области, во время войны приобрел две квартиры, два дома и автомобиль. В декларации за 2023 год Бабич указал 1,8 млн. грн. зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн. грн. других доходов.

Эту информацию подтверждают данные его декларации .

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По данным декларации за 2023 год, Бабич отметил доходы в размере 1,8 миллиона гривен от зарплаты в ТЦК, а также еще 4,6 миллиона гривен от других источников.

В тот же год он стал владельцем автомобиля Lexus RX350 2021 года выпуска, стоимость которого на момент приобретения превышала 1 миллион гривен.

Согласно декларации, жена Бабича, Ирина, работающая в Самборской больнице и имеющая зарплату менее 100 тысяч гривен в год, также приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве в период с 2020 по 2022 годы.

Декларация Сергея Бабича. Фото: скриншот

Декларация Сергея Бабича. Фото: скриншот

Кроме того, жилые дома, приобретенные в 2023 году, были зарегистрированы на имя дочери.

Напомним, что НАБУ выдвинуло обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям, связанным с закупкой кабельной продукции для нужд Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.

Также мы писали о том, что в Украине идет кастинг кандидатов на должность судьи Конституционного суда. Известно, что один из них продал свою квартиру за 21 тыс. грн, чтобы стать на учет в Николаевский центр бездомных, а другой имеет 16 штрафов за нарушение правил дорожного движения.