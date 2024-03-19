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Звільнений військком з Львівщини за два роки війни обзавівся елітним авто й нерухомістю

19 березня 2024 09:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Звільнений військком з Львівщини за два роки війни обзавівся елітним авто та нерухомістю
Сергій Бабич. Фото: соцмережі
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ексначальник Самбірського РТЦК та Спілки Споживчих товариств Сергій Бабич з Львівщини, за часів війни придбав дві квартири, два будинки та автомобіль. У декларації за 2023 рік Бабич вказав 1,8 мільйона гривень зарплати у ТЦК та ще 4,6 мільйона гривень інших доходів. 

Цю інформацію підтверджують дані його декларації.

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Декларація ексвійськового 

За даними декларації за 2023 рік, Бабич зазначив доходи у розмірі 1,8 мільйона гривень від зарплати у ТЦК, а також ще 4,6 мільйона гривень від інших джерел.

У той же рік він став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, вартість якого на момент придбання перевищувала 1 мільйон гривень.

Згідно з декларацією, дружина Бабича, Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і має зарплату менше 100 тисяч гривень на рік, також придбала п’ять квартир у Львові та одну в Києві протягом періоду з 2020 по 2022 роки.

Звільнений військком з Львівщини за два роки війни обзавівся елітним авто та нерухомістю - фото 1
Декларація Сергія Бабича. Фото: скриншот
Звільнений військком з Львівщини за два роки війни обзавівся елітним авто та нерухомістю - фото 2
Декларація Сергія Бабича. Фото: скриншот

Окрім цього, житлові будинки, придбані у 2023 році, були зареєстровані на ім'я доньки.

Нагадаємо, що НАБУ висунуло звинувачення семи особам у причетності до фінансових махінацій, пов’язаних із закупівлею кабельної продукції для потреб Укрзалізниці. Сума збитків склала 117 мільйонів гривень.

Також ми писали про те, що в Україні триває кастинг кандидатів на посаду судді Конституційного суду. Відомо, що один з них продав свою квартиру за 21 тисячу гривень, щоб стати на облік у Миколаївський центр безпритульних, а інший — має 16 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

декларація
квартири
автомобіль
ТЦК та СП

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