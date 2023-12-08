Съехал в кювет и перевернулся — во Львовской области произошло ДТП
В одном из сел Стрыйского района Львовской области 7 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
Об этом сообщает полиция Львовщины.
В Стрыйском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Правоохранители предварительно установили, что 69-летний водитель Peugeot 206 не справился с управлением автомобиля, из-за чего съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП пассажиры транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Полиция открыла производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять автомобилем до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в центре Винницы произошло жуткое ДТП 6 декабря. Как стало известно, водитель Mazda наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Также мы писали, что 7 декабря в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.
Кроме того, вблизи Изюма в Харьковской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие 7 декабря. В результате аварии погибли шесть человек и еще пятеро травмированы.
Читайте Новини.LIVE!