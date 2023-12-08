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Съехал в кювет и перевернулся — во Львовской области произошло ДТП

8 декабря 2023 10:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Съехал в кювет и перевернулся — во Львовской области произошло ДТП
ДТП во Львовской области. Фото: Полиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В одном из сел Стрыйского района Львовской области 7 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

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В Стрыйском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Правоохранители предварительно установили, что 69-летний водитель Peugeot 206 не справился с управлением автомобиля, из-за чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пассажиры транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полиция открыла производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять автомобилем до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Автомобиль сьехал в кювет. Фото: полиция
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Автомобиль сьехал в кювет. Фото: полиция

Напомним, что в центре Винницы произошло жуткое ДТП 6 декабря. Как стало известно, водитель Mazda наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также мы писали, что 7 декабря в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.

Кроме того, вблизи Изюма в Харьковской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие 7 декабря. В результате аварии погибли шесть человек и еще пятеро травмированы.

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