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З'їхав у кювет та перекинувся — на Львівщині сталася ДТП

8 грудня 2023 10:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З'їхав у кювет та перекинувся — на Львівщині сталася ДТП
ДТП на Львівщині. Фото: Поліція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В одному із сіл Стрийського району на Львівщині 7 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. 

Про це повідомляє поліція Львівщини.

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Правоохоронці попередньо встановили, що 69-річний водій Peugeot 206 не впорався з керуванням автомобіля, через що з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП пасажири транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені.

Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автомобіль з'їхав у кювет. Фото: поліція
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Автомобіль з'їхав у кювет. Фото: поліція

Нагадаємо, що в центрі Вінниці сталася моторошна ДТП 6 грудня. Як стало відомо, водій Mazda наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Також ми писали, що 7 грудня на Київщині сталася ДТП одразу за участі трьох автомобілів. Внаслідок автопригоди один водій отримав тяжкі ушкодження. 

Крім того, поблизу Ізюма на Харківщині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода 7 грудня. Внаслідок аварії загинуло шестеро людей та ще п'ятеро травмовані.

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