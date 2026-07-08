Садовий відреагував на відео в соцмережах конфлікту з працівниками ТЦК на Сихові

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Обставини інциденту за участю працівників ТЦК на Сихові розслідує мер Львова. Йдеться про конфлікт, який нібито стався через затримання 20-річного хлопця. Подробиці справи Андрій Садовий повідомить, коли матиме повну та перевірену інформацію.

Про це з посиланням на міського голову Львова передає Новини.LIVE.

Що відомо про конфлікт за участю працівників військкомату на Сихові

За даними місцевих Telegram-каналів, представники ТЦК та СП затримали 20-річного юнака. Після цього на Сихові зібралася група людей, яка поконфліктувала із військовослужбовцями.

Пабліки повідомляють, що цивільні пошкодили службову автівку працівників військкомату: прокололи в ній шини та зняли бампер. Крім того, люди скандували слово "Ганьба".

"По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!" — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки начальника Львівського обласного ТЦК та СП Віталія Міщанина повідомляв, що у Львівській області від початку року зареєстрували понад 900 скарг на дії працівників військкомату. Минулого року такий показник був майже за рік. Найбільше скарг надходить через незаконне позбавлення волі та призов.