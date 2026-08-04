Спека не відступатиме: прогноз погоди у Львові на завтра

Спекотна погода. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 5 серпня, у Львові та Львівській області збережеться спекотна літня погода. Опадів синоптики не прогнозують, а температура повітря вдень сягатиме +35 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у Львові та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +18...+23 °C, вдень — +30...+35 °C.

У Львові вночі прогнозують +21...+23 °C, а вдень повітря прогріється до +33...+35 °C.

Синоптики попереджають, що спека збережеться протягом дня. Жителям рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та, за можливості, не виходити надвір у найспекотніші години.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львівському обласному ТЦК та СП знайшли мертвим військовослужбовця. За фактом його смерті правоохоронці розпочали розслідування, а обставини події встановлюють слідчі.

Також Новини.LIVE писали, що на Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок аварії травмувалися 11 людей, серед яких були пасажири автобуса та водій легковика.