Справа про вбивство Фаріон: суд залишив Зінченка під вартою до жовтня

Судовий процес. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Львові в п'ятницю, 7 серпня, відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Суд продовжив обвинуваченому В'ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 4 жовтня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Зінченко залишиться під вартою до жовтня

Під час засідання стало відомо, що до стадії судових дебатів справа поки не перейде.

Адвокатка Зінченка. Фото: Новини.LIVE

Нова державна адвокатка Зінченка звернулася до суду з проханням надати їй додатковий час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

"На минулому судовому засіданні мені надали місячний термін для ознайомлення з матеріалами справи. Станом на зараз Львівська обласна прокуратура надала мені в повному обсязі всі матеріали. Я почала з ними ознайомлюватися, але у зв'язку з тим, що є дуже великий обсяг, ще не встигла завершити. Прошу суд надати мені ще двомісячний термін для ознайомлення", — заявила адвокатка.

Адвокатка Зінченка. Фото: Новини.LIVE

Сам В'ячеслав Зінченко також повідомив суду, що не готовий до стадії дебатів. У підсумку суд оголосив перерву в розгляді справи до 27 серпня.

Нагадаємо, Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року у Львові. За версією слідства, смертельний постріл здійснив В'ячеслав Зінченко. Його затримали за кілька днів після злочину та обвинувачують в умисному вбивстві. Провину він не визнає.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області на рік позбавила адвокатку Ларису Криворучко права займатися адвокатською діяльністю. Вона входила до команди захисту В'ячеслава Зінченка.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 серпня у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. У режимі відеоконференції також брали участь адвокатка доньки Ірини Фаріон Софії Особи Наталія Романик та адвокатка Лариса Криворучко.