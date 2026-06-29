Такого не було понад 60 років: у Львові черговий температурний рекорд

Чоловік охолоджується в спеку. Фото: REUTERS/Timm Reichert

Альбіна Зарічна Редактор

У Львові 28 червня зафіксували черговий температурний рекорд. Такої сильної спеки в місті не було з 1963 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський центр гідрометеорології.

Температурний рекорд у Львові 28 червня

За даними синоптиків, у Львові 28 червня максимальна температура повітря вдень становила 35,8 °С.

Новий температурний рекорд у Львові. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Зазначається, що попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1963 році і становило 32,8 °С.

Якою буде погода у Львові 29 червня

Синоптики прогнозують, що 29 червня у Львові температура повітря сягне +36...+38 °С. Водночас у Львівській області стовпчики термометрів можуть піднятися до +35...+39 °С.

Опадів сьогодні не очікується. Переважатиме південно західний вітер з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Водночас місцевих жителів попередили про надзвичайну пожежну небезпеку (5-й клас). Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 29 червня. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Як писали Новини.LIVE, 28 червня у Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України. Заходи пройшли на площі Андрія Парубія.

Також ми повідомляли, що у Львові випускник склав НМТ на максимальні 800 балів. Найвищі результати школяр отримав із математики, української мови, хімії та історії України.