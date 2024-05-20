Повторні вибухи у Львівській області зараз 20 травня — обстріл "шахедів" триває

Вибух зранку в місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Львівській області зараз 20 травня прогриміли повторно. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі "шахеди". Раніше вибухи було чути в регіоні близько 03:44.

Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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"По ворожих цілях працюють мобільні вогневі групи", — зазначив очільник Львівської ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу

Тим часом в низці областей вже пролунав відбій повітряної тривоги. Небезпека тримається за Львівську, Тернопільську та Миколаївську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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