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У Львівській області повторні вибухи — обстріл "шахедів" триває

20 травня 2024 05:36
оновлено: 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи у Львівській області зараз 20 травня — обстріл "шахедів" триває
Вибух зранку в місті. Ілюстративне фото: informator.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз 20 травня прогриміли повторно. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі "шахеди". Раніше вибухи було чути в регіоні близько 03:44.

Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram. 

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Повторні вибухи у Львівській області 20 травня

"По ворожих цілях працюють мобільні вогневі групи", — зазначив очільник Львівської ОВА.

Повторні вибухи у Львівській області 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу 

Тим часом в низці областей вже пролунав відбій повітряної тривоги. Небезпека тримається за Львівську, Тернопільську та Миколаївську області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Максим Козицький

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