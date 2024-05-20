Повторні вибухи у Львівській області зараз 20 травня — обстріл "шахедів" триває

У Львівській області повторні вибухи — обстріл "шахедів" триває
20 травня 2024 05:36
оновлено: 05:47
Вибух зранку в місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Вибухи у Львівській області зараз 20 травня прогриміли повторно. Таким чином сили протиповітряної оборони збивають ворожі "шахеди". Раніше вибухи було чути в регіоні близько 03:44.
Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
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Повторні вибухи у Львівській області 20 травня
"По ворожих цілях працюють мобільні вогневі групи", — зазначив очільник Львівської ОВА.
Тим часом в низці областей вже пролунав відбій повітряної тривоги. Небезпека тримається за Львівську, Тернопільську та Миколаївську області.
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