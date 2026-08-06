У Львові аварійне відключення світла: можливі перебої в русі електротранспорту

Енергетики. Фото: ДТЕК

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У частині Львова ввечері сталося аварійне відключення електропостачання. Через це в окремих районах міста можливі перебої в русі електротранспорту.

Про це повідомляє Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

Чому сталося аварійне відключення у Львові

За попередньою інформацією, причиною знеструмлення стала аварія в мережі 110 кВ, яка виникла через спеку. Частково без електроенергії залишилися споживачі в центральній частині Львова, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів. На місці вже працюють аварійно-ремонтні бригади "Львівобленерго", які ліквідовують наслідки пошкодження.

Повідомлення Львівобленерго. Фото: скриншот

За повідомленнями місцевих соцмереж, на вулиці Луганській стався вибух на електромережі. Після цього в багатьох районах Львова зникло електропостачання.

За попередніми оцінками, електропостачання планують відновити орієнтовно протягом години. До цього часу в місті можливі тимчасові перебої в русі електротранспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, через аномальну спеку у Львові деформувалися трамвайні колії, що спричинило тимчасові зміни у русі шести трамвайних маршрутів. Крім того, синоптики зафіксували новий температурний рекорд 4 серпня, а на 5 та 6 серпня у Львові й області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через надзвичайну спеку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні на Львівщині також фіксували сейсмічну активність. Зокрема, 26 липня поблизу села Малинівка Львівського району стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. За оцінкою фахівців, підземні поштовхи були ледве відчутними і не становили серйозної небезпеки.