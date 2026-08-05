У Львові через рекордну спеку деформувалися трамвайні колії

Ремонтні роботи на трамвайних коліях у Львові через деформацію внаслідок спеки. Фото: Львівська міська рада

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Через рекордну спеку у Львові деформувалися трамвайні колії, що призвело до тимчасової зміни руху шести трамвайних маршрутів. Тим часом синоптики зафіксували новий температурний рекорд для 4 серпня. На 5 та 6 серпня у Львові та області оголосили найвищий, червоний, рівень небезпеки через надзвичайну спеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Львівської міської ради у середу, 5 серпня.

Деформовані трамвайні колії внаслідок спеки у Львові. Фото: Захід Головне/Telegram

У Львові спека спричинила деформацію трамвайних колій

Через аномальну спеку у Львові деформувалися трамвайні колії на вулицях Личаківській та Івана Франка. У зв'язку з цим міська влада тимчасово змінила схеми руху кількох трамвайних маршрутів.

На місцях працювали аварійні бригади. Після завершення ремонтних робіт трамваї повернулися до звичних маршрутів.

На вул. Личаківській вже відновили рух трамваїв №1, 2 та 7. На вул. Франка трамваї №3, 8 і 9 також вже курсують.

На час проведення аварійних робіт трамваї курсували за такими маршрутами:

трамвай №1 курсує за маршрутом: площа Двірцева — Академія мистецтв;

трамвай №2 — Коновальця — Академія мистецтв;

трамвай №7 — Ковча — Торф'яна;

трамваї №3, №8 та №9 курсують до зупинки "Академія мистецтв".

Причиною деформації колій стали екстремально високі температури, які останніми днями встановлюють нові рекорди у Львові.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що рух трамваїв по Личаківській в напрямку Винників знову тимчасово припинено. Причина — здуття рейки біля Винниківського ринку через сильну спеку.

Скриншот повідомлення Львівської міської ради/Telegram

У Львові зафіксували температурний рекорд за 80 років

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у вівторок, 4 серпня, максимальна температура повітря у Львові становила 35,4 °C. Це найвищий показник для цієї дати за весь період метеорологічних спостережень.

Попередній температурний максимум для 4 серпня було зафіксовано у 2014 році — тоді повітря прогрілося до 34,8 °C.

У гідрометцентрі зазначили, що температурні спостереження на Львівщині ведуться з 1946 року. Таким чином, показник 35,4 °C, зафіксований 4 серпня 2026 року, став рекордним для цього дня за останні 80 років.

На Львівщині оголосили червоний рівень небезпеки

На 5 та 6 серпня Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив на території Львівської області та у Львові III рівень небезпечності (червоний) через надзвичайну спеку.

"По території Львівської області та місту Львову: 5-6 серпня вдень надзвичайна спека +40...+42 °C", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Зазначимо, що III рівень небезпечності оголошують у разі вкрай небезпечних погодних явищ, які становлять загрозу життю людей і можуть призвести до масштабних пошкоджень інфраструктури. Мешканцям рекомендують припинити діяльність у зоні дії небезпечних погодних явищ та вжити необхідних заходів безпеки.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 5 серпня, у Львові та області збережеться спекотна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 °C, а вдень очікується надзвичайна спека +40...+42 °C. Синоптики рекомендують уникати тривалого перебування на сонці та дотримуватися заходів безпеки через спеку.

Новини.LIVE також писали, що мешканцям пошкодженого російським ударом будинку на вулиці Патона у Львові дозволили тимчасово зайти до квартир, щоб забрати вцілілі речі. Тим часом фахівці обстежують будівлю, після чого спеціальна комісія вирішить, чи підлягає вона відновленню, чи її доведеться демонтувати. Люди продовжують вивозити майно та шукати тимчасове житло.