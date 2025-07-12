Львів під атакою Шахедів 12 липня — у місті прильоти

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни в ніч проти 12 липня масовано атакують Львів дронами. Внаслідок обстрілу в місті вже є інформація про прильоти.

Про це у Telegram пише мер Андрій Садовий.

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"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз — безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", — зазначив Садовий.

Водночас він додав, що атака на місто триває. Мер наголосив, що інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя.

Нагадаємо, що вибухи у Львові лунали менше години тому. Наразі вони знову продовжується.

Також ми писали, що в Україні наразі масштабна тривога. Ворог запустив по нашій країні дрони та ракети.