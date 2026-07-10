У Львові в автівці виявили тіло чоловіка: розглядається версія самогубства

Автівка, в який виявили тіло мертвого чоловіка. Фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Львові в салоні автомобіля виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Загиблим виявився місцевий житель 1988 року народження. Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства, триває розслідування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Поліції Львівської області у п'ятницю, 10 липня.

У Львові в автомобілі знайшли тіло мертвого чоловіка

Трагедія сталася у п'ятницю, 10 липня, близько 17:50 на вулиці Янева у Львові. У салоні автомобіля Mini Cooper правоохоронці виявили тіло місцевого мешканця 1988 року народження з вогнепальним пораненням.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та продовжують встановлювати всі обставини смерті чоловіка.

За попередніми даними, слідчі розглядають версію самогубства. Остаточні висновки щодо причин смерті буде зроблено після завершення розслідування та проведення необхідних експертиз.

Як раніше повідомила речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко, зброя була офіційно зареєстрована на загиблого.

Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 10 липня 2026 року у Львові правоохоронці затримали ще трьох учасників сутичок із військовослужбовцями ТЦК у Сихівському районі. За даними слідства, двоє з них підбурювали натовп і брали участь у пошкодженні та перекиданні службового автомобіля, ще одного підозрюють у нападі на військового. Усім готують повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання запобіжних заходів.

Новини.LIVE також писали, що президент Володимир Зеленський назвав сутички між цивільними та військовослужбовцями ТЦК у Львові "дуже поганою історією". Глава держави закликав Міністерство оборони виконати раніше озвучені зобов'язання щодо роботи ТЦК.