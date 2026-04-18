У Львові за прогнозом синоптиків завтра буде до +17 °С

Дівчина в теплу погоду йде вулицею.

У Львові та Львівській області в неділю, 19 квітня, буде справжня весняна погода. Синоптики не прогнозують опадів у регіоні. Крім того, очікується підвищення температури до +17 °С.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 19 квітня

Як повідомляють синоптики, у Львові в неділю, 19 квітня, буде тепла погода. Очікується, що температура повітря вночі буде в межах +2...+4 °С. Вдень прогнозують +15...+17 °С.

У Львівській області завтра буде хмарно з проясненнями, при цьому опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура повітря буде в межах +1...+6 °С, можливий заморозок на поверхні ґрунту. Вдень очікується +13...+18 °С.

Вночі та вранці в регіоні можливий слабкий туман. Вітер буде північно-західний, 3-8 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 18 квітня, у Львівській області невідомі увірвалися до ТЦК. Чоловіки напали на військовослужбовців. Двох з них затримали, пошуки третього зловмисника тривають.

Також ми писали про те, що король Швеції Карл XVI Густав відвідав Львів. Він уперше від початку повномасштабної війни прибув до України. Король побував на місці зруйнованого через російську атаку будинку.

Додамо, що Карл XVI Густав у Львові зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони разом вшанували українських захисників, які загинули на війні.