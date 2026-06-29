У Львові завтра діятимуть графіки відключення світла

Енергетичний об'єкт. Фото: ДТЕК

Карина Приходько Редактор

У Львові 30 червня прогнозується введення графіків погодинних відключень світла. Електроенергію вимикатимуть з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго.

Відключення світла у Львові 30 червня

"У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 прогнозується введення графіку погодинних відключень у Львові та області", — йдеться у повідомленні.

Відключення світла у Львові. Фото: Львівобленерго

Зазначається, що у випадку впровадження графіків відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго", він буде опублікований:

у мобільному застосунку "КомКом";

на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла";

у соцмережах: Facebook, Instagram, новинних каналах "Львівобленерго" в Telegram та Viber.

Як писали Новини.LIVE, у Львові 28 червня зафіксували черговий температурний рекорд. Такої сильної спеки в місті не було з 1963 року.

Також ми писали, що 28 червня у Львові відзначили 30-ту річницю Конституції України. Заходи пройшли на площі Андрія Парубія.