"Україна у світі": у Львові започаткували щорічну міжнародну конференцію українських студій

Конференція українських студій у Львові. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

У Львові вперше відбулася Конференція українських студій "Україна у світі", яку започаткували Міністерство культури України, Український інститут та Український католицький університет. Подія стала однією з найбільших міжнародних платформ для обговорення розвитку україністики та кримськотатарських студій у світі.

Про це повідомила з місця події кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Міжнародна конференція українських студій у Львові

Конференція об’єднала понад 210 учасників наживо та ще понад 40 онлайн. До Львова приїхали науковці, викладачі, представники університетів і академічних центрів із 38 країн світу, зокрема з України, США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Естонії, Бразилії, Аргентини, Перу, Індонезії, країн Африки та інших регіонів світу.

Львівська національна опера у Львові. Фото: Новини.LIVE

Конференція українських студій у Львові. Фото: Новини.LIVE

Метою конференції стало створення щорічної міжнародної платформи для взаємодії дослідників українських студій, обміну досвідом і формування глобального академічного середовища навколо вивчення України.

"Ми вирішили започаткувати цю щорічну конференцію, щоб об’єднати дослідників, університети та академічні центри з різних країн. Це платформа для взаємодії, дискусій і посилення голосу України у світі", — зазначив проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння УКУ Дмитро Шеренговський.

Конференція українських студій у Львові. Фото: Новини.LIVE

Серед ключових спікерів конференції були:

Дмитро Шеренговський, проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння УКУ;

Тетяна Бережна, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України;

Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту.

Тетяна Бережна наголосила, що впізнаваність України у світі є складовою національної безпеки.

"Країна, про яку знають у світі, є сильнішою та менш вразливою. Ми маємо постійно розповідати про нашу історію, державність, мову, культуру та сучасні виклики", — сказала Тетяна Бережна.

Окремо міністерка підкреслила важливість збереження української культурної спадщини в умовах війни.

"Те, що Росія робить з українською культурною спадщиною, є надзвичайно агресивним проявом війни проти нашої ідентичності. Саме тому ми повинні не лише документувати втрати, а й активно відновлювати пошкоджені об’єкти, підтримувати українську культуру та розповідати світові про нашу історію, мову й державність", — наголосила Тетяна Бережна.

Конференція українських студій у Львові. Фото: Новини.LIVE

Конференція українських студій у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Мета Росії в цій війні — не лише завдати шкоди нашій державі, а й переписати нашу історію. Наша місія — відстояти кожен період української державності, кожен елемент культурної спадщини та зробити так, щоб світ знав правду про Україну", — додала міністерка.

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко підкреслив, що конференція стала ідейним продовженням міжнародних конгресів україністів, які проводилися в Україні раніше, і водночас започаткувала новий формат щорічних міжнародних конференцій українських студій.

Конференція українських студій у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Конференція "Україна у світі" є найбільшою в Україні подією такого формату, присвяченою українським і кримськотатарським студіям. Вона має сприяти створенню та поширенню академічно точного, справедливого й неколонізованого знання про Україну", — зазначив Володимир Шейко.

Учасники обговорювали:

розвиток україністики у світовому академічному просторі;

кримськотатарські студії як складову сучасних українських студій;

вплив повномасштабної війни на дослідження України;

питання української історії, культури, мови та державності;

міждисциплінарний характер сучасних українських студій;

формування неколонізованого, академічно точного знання про Україну.

Програма конференції охопила понад 55 академічних панельних сесій, 15 презентацій дослідницьких центрів і проєктів, п’ять презентацій книжок та дві виставки.

Організатори повідомили, що конференцію планують проводити щорічно. Вона має стати постійною міжнародною платформою для розвитку україністики, створення нових досліджень, академічних партнерств та освітніх проєктів.

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На інцидент відреагував Володимир Зеленський. За його словами, обставини інциденту з'ясовуватиме Міністерство внутрішніх справ.