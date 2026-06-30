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Головна Львів В перший день липня Львівщину накриють грози та шквальний вітер

В перший день липня Львівщину накриють грози та шквальний вітер

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 17:37
Початок липня у Львові розпочнеться спекою та грозами
Дівчина ховається під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 1 липня принесе небезпечні метеорологічні явища у вигляді короткочасних гроз, злив та шквального вітру в другій половині дня. Синоптики прогнозують спочатку мінливу хмарність з дуже спекотною температурою повітря, проте ближче до вечора ситуація різко зміниться через західний атмосферний фронт. В регіоні очікуються сильні грози, тому водіям та пішоходам слід бути максимально уважними на дорогах під час негоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильні пориви вітру

Вдень область накриє короткочасна негода, хоча перша половина доби минеться спокійно та без суттєвих опадів.

"У другій половині дня місцями шквали 15–20 м/с, подекуди град", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі. 

В перший день липня Львівщину накриють грози та шквальний вітер - фото 1
Попередження про небезпечні погодні явища. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

У самому Львові синоптична ситуація повністю повторить погоду в області, короткочасний дощ з грозою та шквальним вітром до 20 метрів налетить після обіду, а вночі та вранці місто оповиє слабкий туман.

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Ніч у регіоні буде дуже теплою, стовпчики термометрів покажуть +17...+22 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +19...+21 °C. Вдень прийде справжня літня спека, повітря розжариться до +31...+36 °C по області та до +33...+35 °C в обласному центрі.

В перший день липня Львівщину накриють грози та шквальний вітер - фото 2
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через сильну спеку ризик займання лісів у більшості районів буде максимальним, майже всюди фіксується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Лише у Славському буде середній рівень небезпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, 29 червня Львів накрила сильна буря, спричинивши аварійні знеструмлення у житлових кварталах. Під час ціїє бурі у Львові у шестирічну дівчинку потрапила блискавка. Наразі дитина знаходиться в реанімації в дитячій лікарні Святого Миколая, її стан стібільний.

негода прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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