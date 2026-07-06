Загинув екіпаж Мі-8 під час перехоплення російських безпілотників

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання з перехоплення ворожих безпілотників загинув екіпаж вертольота Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Про це повідомляє Бродівська міська рада, передає Новини.LIVE.

Свій останній політ виконали: командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль, та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Військові до останнього виконували бойове завдання, захищаючи українське небо, прикриваючи підрозділи Сил оборони та підтримуючи наземні операції.

7 липня у Бродівській громаді відбудеться прощання із загиблими захисниками. О 9:30 на Алеї Героїв запланована зустріч траурного кортежу, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста пройде чин поховання.

Юрій Ворон — старший льотчик вертолітної ескадрильї. Народився у Бродах, з дитинства мріяв про авіацію. Військову освіту здобув у Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь у бойових діях з часів ООС та після повномасштабного вторгнення. Нагороджений державними орденами. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Валентин Мукшинов — старший штурман-льотчик. Народився у Києві, навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Виконував бойові завдання на різних напрямках, відзначався професіоналізмом і мужністю. Повний кавалер ордена "За мужність". У нього залишилися дружина, діти та родина.

Богдан Хміль — бортовий авіаційний технік. Народився на Київщині, служив у бригаді з 2022 року. Забезпечував підготовку техніки до бойових вильотів, неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України".

Михайло Деряга — старший повітряний стрілець. Родом із Полтавщини, служив із 2023 року. Брав участь у бойових місіях із захисту повітряного простору України. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та іншими відзнаками.

Світла пам’ять і вічна слава полеглим захисникам України. Новина доповнюється...

