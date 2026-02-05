Атака дрону РФ на Львівщину - Козицький розкрив деталі

Максим Козицький. Фото: Facebook Максима Козицького

У четвер, 5 лютого, у різних районах Львівщини тривала повітряна тривога. Це повʼязано із атакою ворожого безпілотника на регіон.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, передає Новини.LIVE.

Атака дрону РФ на Львівщину

Козицький повідомив, що завдяки злагодженим діям українських захисників дрон було збито, і удар по об’єкту критичної інфраструктури вдалося запобігти.

На жаль, через атаку деякі райони тимчасово залишилися без світла, проте серйозних наслідків і жертв вдалося уникнути.

Голова ОВА висловив вдячність військовим і закликав очільників громад активно підтримувати ПВК "Захід" та тих, хто забезпечує захист неба над Львівщиною.

"Добре, що сьогодні обійшлося без жертв. Вірю, що єдність — наша сила, і перемога буде за нами. Слава Україні!" — наголосив очільник області.

Нагадаємо, що раніше мер Львову Андрій Садовий розкрив, що саме намагалися атакувати росіяни.

До вибуху у Повітряних силах попереджали про рух російського БпЛА у напрямку Львову.