Атака дрону РФ на Львівщину - Козицький розкрив деталі

Атака дрону по Львівщині — в ОВА розкрили деталі удару РФ
У четвер, 5 лютого, у різних районах Львівщини тривала повітряна тривога. Це повʼязано із атакою ворожого безпілотника на регіон.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, передає Новини.LIVE.
Атака дрону РФ на Львівщину
Козицький повідомив, що завдяки злагодженим діям українських захисників дрон було збито, і удар по об’єкту критичної інфраструктури вдалося запобігти.
На жаль, через атаку деякі райони тимчасово залишилися без світла, проте серйозних наслідків і жертв вдалося уникнути.
Голова ОВА висловив вдячність військовим і закликав очільників громад активно підтримувати ПВК "Захід" та тих, хто забезпечує захист неба над Львівщиною.
"Добре, що сьогодні обійшлося без жертв. Вірю, що єдність — наша сила, і перемога буде за нами. Слава Україні!" — наголосив очільник області.
Нагадаємо, що раніше мер Львову Андрій Садовий розкрив, що саме намагалися атакувати росіяни.
До вибуху у Повітряних силах попереджали про рух російського БпЛА у напрямку Львову.
