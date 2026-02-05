Атака дрона РФ на Львовщину - Козицкий раскрыл детали

Максим Козицкий. Фото: Facebook Максима Козицкого

В четверг, 5 февраля, в разных районах Львовщины продолжалась воздушная тревога. Это связано с атакой вражеского беспилотника на регион.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, передает Новини.LIVE.

Атака дрона РФ на Львовскую область

Козицкий сообщил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников дрон был сбит, и удар по объекту критической инфраструктуры удалось предотвратить.

К сожалению, из-за атаки некоторые районы временно остались без света, однако серьезных последствий и жертв удалось избежать.

Председатель ОВА выразил благодарность военным и призвал руководителей общин активно поддерживать ВК "Запад" и тех, кто обеспечивает защиту неба над Львовщиной.

"Хорошо, что сегодня обошлось без жертв. Верю, что единство — наша сила, и победа будет за нами. Слава Украине!" — подчеркнул глава области.

Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл, что именно пытались атаковать россияне.

До взрыва в Воздушных силах предупреждали о движении российского БпЛА в направлении Львова.