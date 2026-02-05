Атака дрона РФ на Львовщину - Козицкий раскрыл детали

Атака дрона по Львовщине — в ОВА раскрыли детали удара РФ
В четверг, 5 февраля, в разных районах Львовщины продолжалась воздушная тревога. Это связано с атакой вражеского беспилотника на регион.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, передает Новини.LIVE.
Атака дрона РФ на Львовскую область
Козицкий сообщил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников дрон был сбит, и удар по объекту критической инфраструктуры удалось предотвратить.
К сожалению, из-за атаки некоторые районы временно остались без света, однако серьезных последствий и жертв удалось избежать.
Председатель ОВА выразил благодарность военным и призвал руководителей общин активно поддерживать ВК "Запад" и тех, кто обеспечивает защиту неба над Львовщиной.
"Хорошо, что сегодня обошлось без жертв. Верю, что единство — наша сила, и победа будет за нами. Слава Украине!" — подчеркнул глава области.
Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл, что именно пытались атаковать россияне.
До взрыва в Воздушных силах предупреждали о движении российского БпЛА в направлении Львова.
