Україна
Атака России на Львов — что пытались атаковать оккупанты

Атака России на Львов — что пытались атаковать оккупанты

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 18:25
Взрывы во Львове 5 февраля — Россия пыталась атаковать дроном
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Российские оккупанты в четверг, 5 февраля, пытались атаковать Львов беспилотником. Дрон обезвредили на территории громады.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы во Львове 5 февраля

"Это была атака на объект критической инфраструктуры", — рассказал Садовый.

По его словам, люди не пострадали. Кроме того, пожара и значительных повреждений не зафиксировано.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля во Львове раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали о движении российского БПЛА в направлении города.

А в Харькове в результате российских ударов зафиксированы серьезные повреждения энергообъектов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
