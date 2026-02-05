Взрывы во Львове 5 февраля — Россия пыталась атаковать дроном

Атака России на Львов — что пытались атаковать оккупанты
Дата публикации 5 февраля 2026 18:25
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети
Российские оккупанты в четверг, 5 февраля, пытались атаковать Львов беспилотником. Дрон обезвредили на территории громады.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.
Взрывы во Львове 5 февраля
"Это была атака на объект критической инфраструктуры", — рассказал Садовый.
По его словам, люди не пострадали. Кроме того, пожара и значительных повреждений не зафиксировано.
Напомним, 5 февраля во Львове раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали о движении российского БПЛА в направлении города.
А в Харькове в результате российских ударов зафиксированы серьезные повреждения энергообъектов.
