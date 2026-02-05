Взрывы во Львове 5 февраля — Россия пыталась атаковать дроном

Дым в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Российские оккупанты в четверг, 5 февраля, пытались атаковать Львов беспилотником. Дрон обезвредили на территории громады.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.

Взрывы во Львове 5 февраля

"Это была атака на объект критической инфраструктуры", — рассказал Садовый.

По его словам, люди не пострадали. Кроме того, пожара и значительных повреждений не зафиксировано.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля во Львове раздавались мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали о движении российского БПЛА в направлении города.

А в Харькове в результате российских ударов зафиксированы серьезные повреждения энергообъектов.