Вибухи у Львові 5 лютого — Росія намагалась атакувати дроном

Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

Російські окупанти у четвер, 5 лютого, намагалися атакувати Львів безпілотником. Дрон знешкодили на території громади.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає Новини.LIVE.

Вибухи у Львові 5 лютого

"Це була атака на обʼєкт критичної інфраструктури", — розповів Садовий.

За його словами, люди не постраждали. Крім того, пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого у Львові лунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про рух російського БпЛА у напрямку міста.

А у Харкові внаслідок російських ударів зафіксовані серйозні пошкодження енергообʼєктів.