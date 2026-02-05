Вибухи у Львові 5 лютого — Росія намагалась атакувати дроном

Атака Росії на Львів — що намагались атакувати окупанти
Дата публікації: 5 лютого 2026 18:25
Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі
Російські окупанти у четвер, 5 лютого, намагалися атакувати Львів безпілотником. Дрон знешкодили на території громади.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає Новини.LIVE.
Вибухи у Львові 5 лютого
"Це була атака на обʼєкт критичної інфраструктури", — розповів Садовий.
За його словами, люди не постраждали. Крім того, пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано.
Нагадаємо, 5 лютого у Львові лунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про рух російського БпЛА у напрямку міста.
А у Харкові внаслідок російських ударів зафіксовані серйозні пошкодження енергообʼєктів.
