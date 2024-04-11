Атака РФ по Львівщині — у прокуратурі показали наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу. Фото: Львівська обласна прокуратура

Російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування.

Про це повідоми Офіс генерального прокурора.

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Наслідки обстрілу Львівщини

"Зранку 11 квітня ворог атакував Львівщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури області", — написали у прокуратурі, говорячи про обстріл.

Там додали, що правоохоронці задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування.

Наслідки обстрілу. Фото: Львівська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Також окупанти вдарили по Київщині. Там ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у місті Українка. Внаслідок цього ''Центренерго'' втратив 100% генерації.