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Атака РФ по Львівщині — у прокуратурі показали наслідки обстрілу

11 квітня 2024 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака РФ по Львівщині — у прокуратурі показали наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу. Фото: Львівська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування. 

Про це повідоми Офіс генерального прокурора. 

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Наслідки обстрілу Львівщини

"Зранку 11 квітня ворог атакував Львівщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури області", — написали у прокуратурі, говорячи про обстріл. 

Там додали, що правоохоронці задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування. 

Обстріл Львівщини
Наслідки обстрілу. Фото: Львівська обласна прокуратура
Обстріл Львівщини
Наслідки обстрілу. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Також окупанти вдарили по Київщині. Там ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у місті Українка. Внаслідок цього ''Центренерго'' втратив 100% генерації. 

війна
ЗСУ
Львів
обстріли
окупанти
війна в Україні

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