Атака РФ по Львівщині — у прокуратурі показали наслідки обстрілу
Російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування.
Про це повідоми Офіс генерального прокурора.
Наслідки обстрілу Львівщини
"Зранку 11 квітня ворог атакував Львівщину ракетами та безпілотними літальними апаратами. Цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури області", — написали у прокуратурі, говорячи про обстріл.
Там додали, що правоохоронці задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.
Також окупанти вдарили по Київщині. Там ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у місті Українка. Внаслідок цього ''Центренерго'' втратив 100% генерації.
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