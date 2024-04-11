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Атака РФ по Львовщине — в прокуратуре показали последствия обстрела

11 апреля 2024 13:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака РФ по Львовщине — в прокуратуре показали последствия обстрела
Последствия обстрелов. Фото: Львовская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли Львовщину ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Последствия обстрела Львовщины

"Утром 11 апреля враг атаковал Львовщину ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Целились в объекты энергетической инфраструктуры области", — написали в прокуратуре, говоря об обстреле.

Там добавили, что правоохранители  задокументировали последствия атаки и начали досудебное расследование.

Обстрел Львовщины
Последствия обстрелов. Фото: Львовская областная прокуратура
Обстрел Львовщины
Последствия обстрелов. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Также оккупанты ударили по Киевщине. Там враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в городе Украинка. В результате этого ''Центрэнерго'' потерял 100% генерации.

война
ВСУ
Львов
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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