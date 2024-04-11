Атака РФ по Львовщине — в прокуратуре показали последствия обстрела
Российские захватчики обстреляли Львовщину ракетами и беспилотниками, попав в объекты энергетической инфраструктуры области утром, 11 апреля. В прокуратуре приступили к расследованию.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Последствия обстрела Львовщины
"Утром 11 апреля враг атаковал Львовщину ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Целились в объекты энергетической инфраструктуры области", — написали в прокуратуре, говоря об обстреле.
Там добавили, что правоохранители задокументировали последствия атаки и начали досудебное расследование.
Напомним, этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
Также оккупанты ударили по Киевщине. Там враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в городе Украинка. В результате этого ''Центрэнерго'' потерял 100% генерации.
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