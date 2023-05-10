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БЕБ провело обшуки на Львівській митниці

10 травня 2023 23:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
БЕБ провело обшуки на Львівській митниці
БЕБ проводить обшуки. Фото: Бюро економічної безпеки України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бюро економічної безпеки викрило угруповання, яке скоїло економічні злочини, пов'язані з ухиленням від сплати митних платежів та податку на додану вартість. Порушники ввезли на українську територію смартфони, комп'ютерне обладнання та побутову техніку із сусідньої країни ЄС.

Про це повідомляє БЕБ.

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Обшук на митниці

У матеріалах слідства йдеться, що угруповання ввезло незаконні товари, але не декларувало їх під час проходження митного контролю або завозило під виглядом товарів для особистого користування.

Загалом вартість ввезеної техніки склала близько 40 млн грн, і всі вилучені товари було заарештовано. Щоб отримати додаткові докази, співробітники БЕБ провели обшуки у приміщеннях Львівської митниці, де вилучено документи, що свідчать про переміщення товарів транспортом поза митним контролем.

В цей час проводиться робота щодо встановлення всіх осіб, причетних до цих протиправних дій. Безумовно, такі дії завдають серйозної шкоди державі, тому на них накладаються жорсткі покарання.

львівська митниця
Обшук на митниці. Фото: БЕБ

Нагадаємо, що у пункті пропуску "Рава-Руська" львівські прикордонники викрили подружжя зі Львівщини, яке намагалося перевезти за кордон 31-річного ухилянта. Організатори схеми спробували обхитрувати прикордонників, сховавши його у багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів у авто.

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