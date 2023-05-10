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На Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти ухилянта за границу

10 мая 2023 16:33
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине задержали супругов, которые пытались перевезти ухилянта за границу
Правоохранители задержали уклоняющегося в пункте пропуска "Рава-Русская". Фото: ГНСУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В пункте пропуска "Рава-Русская" львовские пограничники разоблачили супругов из Львовщины, которые пытались перевезти за границу 31-летнего ухилянта. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав уклоняющегося в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Детали дела

Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, инцидент произошел в пункте пропуска "Рава-Русская". Во время заезда для прохождения контроля пограничный наряд проверил количество лиц, ехавших микроавтобусом Volkswagen за границу, и сделал соответствующую отметку в контрольном талоне. Как выяснилось впоследствии, автомобилем в соседнюю страну ехали супруги из Львовщины.

Во время контроля 35-летняя пассажирка вышла из автомобиля в туалет, а "тайный" пассажир, скрывавшийся в багажнике, занял ее место в автомобиле. Таким способом нарушителям удалось пройти проверку по количеству лиц при осмотре транспортного средства. После возвращения в автомобиль женщина исправила количество лиц в контрольном талоне. Однако при попытке выезда в Польшу их снова остановили пограничники.

Правоохранители установили, что супруги за деньги согласились перевезти через границу мужчину призывного возраста, не имеющего на то законных оснований. Свои услуги перевозчики оценили в 3 тысячи долларов.

31-летнего уклоняющегося из Полтащины через границу не пропустили и привлекли к админответственности за попытку незаконного пересечения границы (ч. 1 ст. 204-1 КУоАП). А о перевозчиках пограничники сообщили в полицию. Им грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через госграницу (ст. 332 УКУ).

Во время обысков микроавтобуса и по месту жительства супруги правоохранители обнаружили и изъяли деньги, банковские карты, копии документов и документы с признаками подделок, мобильный терминал и семь карты, подтверждающие причастность к незаконной деятельности. Водителю сообщили о подозрении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить киевлянку за контрабанду наркотиков из Нидерландов на сумму 16 млн. гривен. Следствием установлено, что обвиняемая уехала в Амстердам для закупки оптовой партии психотропных веществ.

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