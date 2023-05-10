На Львівщині затримали подружжя, яке намагалось перевезти ухилянта за кордон

Правоохоронці затримали ухилянта у пункті пропуску "Рава-Руська". Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Рава-Руська" львівські прикордонники викрили подружжя з Львівщини, яке намагалося перевезти за кордон 31-річного ухилянта. Організатори схеми спробували обхитрити прикордонників, заховавши ухилянта в багажнику, а згодом підробивши дані про кількість пасажирів в авто.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

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Деталі справи

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент трапився в пункті пропуску "Рава-Руська". Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд перевірив кількість осіб, які їхали мікроавтобусом Volkswagen за кордон, та зробив відповідну позначку в контрольному талоні. Як з’ясувалося згодом, автівкою до сусідньої країни їхало подружжя з Львівщини.

Під час контролю 35-річна пасажирка вийшла з автомобіля до вбиральні, а "таємний" пасажир, який ховався у багажнику, зайняв її місце в автомобілі. Таким способом порушникам вдалося пройти перевірку з кількості осіб під час огляду транспортного засобу. Після повернення в авто жінка виправила кількість осіб у контрольному талоні. Однак під час спроби виїзду до Польщі їх знову зупинили прикордонники.

Правоохоронці встановили, що подружжя за гроші погодилося перевезти через кордон чоловіка призовного віку, який не має на те законних підстав. Свої послуги перевізники оцінили у 3 тисячі доларів США.

31-річного ухилянта з Полтащини через кордон не пропустили та притягнули до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП). А про перевізників прикордонники повідомили в поліцію. Їм загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через держкордон (ст. 332 ККУ).

Під час обшуків мікроавтобуса та за місцем проживання подружжя правоохоронці виявили та вилучили гроші, банківські картки, копії документів та документи з ознаками підробок, мобільний термінал та сім карти, що підтверджують причетність до незаконної діяльності. Водію повідомили про підозру.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть киянку за контрабанду наркотиків з Нідерландів на суму 16 млн гривень. Слідством встановлено, що обвинувачена виїхала в Амстердам для закупки оптової партії психотропних речовин.