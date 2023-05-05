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У Львові судитимуть киянку за контрабанду наркотиків з Нідерландів на суму 16 млн гривень

5 травня 2023 12:32
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові судитимуть киянку за контрабанду наркотиків з Нідерландів на суму 16 млн гривень
Молоток судді. Фото: Pexels
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти стосовно мешканки Києва за фактом контрабанди психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України) та мешканця Львова за фактом зберігання та збуту психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Про це інформує Львівська обласна прокуратура 

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Деталі справи 

Слідством встановлено, що обвинувачена виїхала в Амстердам для закупки оптової партії психотропних речовин. Купивши близько 13 кг таблеток та 3000 марок ЛСД, вона запакувала їх в обгортки з-під солодощів та склала у валізу. Після чого жінка поїхала у Німеччину, звідки автобусом відправила валізу в Україну.

13 кг таблеток та 3000 марок ЛСД запакованих в обгортки з-під солодощів. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені 13 кг таблеток та 3000 марок ЛСД. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові посилку з вокзалу забрав місцевий мешканець. Обвинувачений забезпечував фасування та відправку "замовлень" по Україні.

Вартість вилучених психотропних речовин за цінами чорного ринку становить близько 16 млн грн.

Наразі обвинувачені знаходяться під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області.

Нагадаємо, ми раніше писали, що СБУ затримала бізнесмена зі Львова, який перепродавав елітні авто до Росії в обхід санкцій. Чоловік купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

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