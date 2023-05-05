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Во Львове будут судить киевлянку за контрабанду наркотиков из Нидерландов на сумму 16 млн гривен

5 мая 2023 12:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове будут судить киевлянку за контрабанду наркотиков из Нидерландов на сумму 16 млн гривен
Молоток судьи. Фото: Pexels
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении жительницы Киева по факту контрабанды психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины) и жителя Львова по факту хранения и сбыта психотропных веществ (ч. 2, 3 статьи 307 УК Украины).

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Детали дела

Следствием установлено, что обвиняемая уехала в Амстердам для закупки оптовой партии психотропных веществ. Купив около 13 кг таблеток и 3000 марок ЛСД, она упаковала их в обертки из-под сладостей и сложила в чемодан. После чего женщина уехала в Германию, откуда автобусом отправила чемодан в Украину.

13 кг таблеток и 3000 марок ЛСД упакованных в обертки из-под сладостей. Фото: Львовская областная прокуратура
Изъяты 13 кг таблеток и 3000 марок ЛСД. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове посылку с вокзала забрал местный житель. Обвиняемый обеспечивал фасовку и отправку "заказов" по Украине.

Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам черного рынка составляет около 16 млн грн.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное расследование проводили следователи Львовского районного управления полиции №1 ГУ ЧП во Львовской области.

Напомним, мы ранее писали, что СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций. Человек покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

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