Во Львове будут судить киевлянку за контрабанду наркотиков из Нидерландов на сумму 16 млн гривен
Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении жительницы Киева по факту контрабанды психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины) и жителя Львова по факту хранения и сбыта психотропных веществ (ч. 2, 3 статьи 307 УК Украины).
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Детали дела
Следствием установлено, что обвиняемая уехала в Амстердам для закупки оптовой партии психотропных веществ. Купив около 13 кг таблеток и 3000 марок ЛСД, она упаковала их в обертки из-под сладостей и сложила в чемодан. После чего женщина уехала в Германию, откуда автобусом отправила чемодан в Украину.
Во Львове посылку с вокзала забрал местный житель. Обвиняемый обеспечивал фасовку и отправку "заказов" по Украине.
Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам черного рынка составляет около 16 млн грн.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное расследование проводили следователи Львовского районного управления полиции №1 ГУ ЧП во Львовской области.
Напомним, мы ранее писали, что СБУ задержала бизнесмена из Львова, который перепродавал элитные автомобили в Россию в обход санкций. Человек покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.