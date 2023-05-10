БЭБ провело обыски на Львовской таможне

БЭБ проводит обыски. Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Бюро экономической безопасности разоблачило группировку, которая совершила экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость. Нарушители ввезли на украинскую территорию смартфоны, компьютерное оборудование и бытовую технику, из соседней страны ЕС.

Об этом сообщает БЭБ.

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В материалах следствия говорится, что группировка ввезла незаконные товары, но не декларировала их при прохождении таможенного контроля или завозила под видом товаров для личного пользования.

В целом, стоимость ввезенной техники составила около 40 млн грн, и все изъятые товары были арестованы. Чтобы получить дополнительные доказательства, сотрудники БЭБ провели обыски в помещениях Львовской таможни, где были изъяты документы, свидетельствующие о перемещении товаров транспортом вне таможенного контроля.

В настоящее время проводится работа по установлению всех лиц, причастных к этим противоправным действиям. Безусловно, такие действия наносят серьезный ущерб государству, поэтому на них налагаются жесткие наказания.

Обыск на таможне. Фото: БЭБ

Напомним, что в пункте пропуска "Рава-Русская" львовские пограничники разоблачили супругов из Львовщины, которые пытались перевезти за границу 31-летнего уклониста. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав его в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.