Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow БЭБ провело обыски на Львовской таможне arrow

БЭБ провело обыски на Львовской таможне

10 мая 2023 23:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
БЭБ провело обыски на Львовской таможне
БЭБ проводит обыски. Фото: Бюро экономической безопасности Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бюро экономической безопасности разоблачило группировку, которая совершила экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость. Нарушители ввезли на украинскую территорию смартфоны, компьютерное оборудование и бытовую технику, из соседней страны ЕС.

Об этом сообщает БЭБ.

Читайте также:

Обыски на таможне

В материалах следствия говорится, что группировка ввезла незаконные товары, но не декларировала их при прохождении таможенного контроля или завозила под видом товаров для личного пользования.

В целом, стоимость ввезенной техники составила около 40 млн грн, и все изъятые товары были арестованы. Чтобы получить дополнительные доказательства, сотрудники БЭБ провели обыски в помещениях Львовской таможни, где были изъяты документы, свидетельствующие о перемещении товаров транспортом вне таможенного контроля.

В настоящее время проводится работа по установлению всех лиц, причастных к этим противоправным действиям. Безусловно, такие действия наносят серьезный ущерб государству, поэтому на них налагаются жесткие наказания.

ЛЬвовская таможня
Обыск на таможне. Фото: БЭБ

Напомним, что в пункте пропуска "Рава-Русская" львовские пограничники разоблачили супругов из Львовщины, которые пытались перевезти за границу 31-летнего уклониста. Организаторы схемы попытались обхитрить пограничников, спрятав его в багажнике, а впоследствии подделав данные о количестве пассажиров в авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас