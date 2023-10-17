БЕБ проводить обшуки в ресторанному холдингу: власник не сплатив 50 млн податків

Детективи БЕБ за роботою. Фото: ГПУ

В Бюро економбезпеки та генпрокуратурі заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків львівським ресторанним холдингом FESTrepublic на загальну суму близько 50 млн грн. На підставі цього сьогодні там провели обшуки.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Читайте також:

Ресторатори-ухилянти

За повідомленням, холдинг, до якого входить близько 60 ресторанів, платив працівникам зарплати у конвертах. Схема полягала в тому, що 2000 співробітників отримували зарплату частинами, одна з яких офіційна, інша — неофіційна.

Вилучені гроші. Джерело: ГПУ

"Задля виплати неофіційної заробітної плати кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів", — йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Вилучені гроші. Джерело: ГПУ

Надалі, використовуючи цей дублікат, зарахування другої частини зарплатні кожному співробітнику проходило через платіжні термінали, де вказували "власне поповнення рахунку". Таким чином, холдинг ухилявся від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство, та ПДФО. Внаслідок таких дій бюджету спричинено багатомільйонні збитки.

Вилучені гроші. Джерело: ГПУ

Під час обшуків детективи БЕБ у приміщенні головного офісу холдингу виявили службову документацію, яка свідчить про нелегальні господарські операції, необліковану готівку, чорнові записи, печатки суб’єктів господарської діяльності.

Вилучені печатки. Джерело: ГПУ

Правоохоронці порушили карну справу за статтею умисного ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі. Керівництву загрожує конфіскація майна та заборона на проведення підприємницької діяльності.

Детектив БЕБ під час обшуків. Джерело: ГПУ

Відзначимо, що мережу ресторанів !FEST було засновано у Львові у 2007 році Андрієм Худо, Юрієм Назаруком та Дмитром Герасимовим. До мережі входять такі відомі заклади, як "П'яна вишня", "Реберня", "Львівські пляцки", "Львівська майстерня шоколаду", "Криївка", "Дах", а також пивоварня.

Нагадаємо, що раніше у Львові викрили шахрайку, яка продавала вигадані товари для ЗСУ. Натомість БЕБ на Одещині виявила велику партію контрабандних сигарет, які передали Збройним силам України.