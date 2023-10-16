У Львові викрили шахрайку, яка продавала неіснуючі товари для ЗСУ

Людина дає гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Львові правоохоронці викрили жінку, яка займалася шахрайством. Зазначається, що вона продавала неіснуючі товари для військовослужбовців.

Про це пише пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як діяла шахрайка

"За даними слідства, мешканка Львівщини виманювала кошти в громадян під виглядом продажу неіснуючої військової амуніції. Вона створила профілі у соцмережах Instagram та Telegram, де пропонували придбати військову форму, військовий шолом, переносні зарядні пристрої тощо", — йдеться у повідомленні.

Викриття шахрайки. Фото: Львівська обласна прокуратура

За товар вона вимагала робити повністю передоплату на картку. Своєю чергою вона не мала жодних товарів, отримані кошти вона витрачала на власні потреби.

Скільки людей постраждало

Правоохоронцям вдалося встановити поки трьох людей, які постраждали через дії шахрайки. Підозрювана ошукала їх на майже 30 тисяч гривень.

"Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюються інші потерпілі", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці викрили в'язня, який продавав неіснуючі ліхтарі. Чоловік займався "бізнесом" прямо з камери у слідчому ізоляторі.