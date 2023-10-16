Во Львове разоблачили мошенницу, которая продавала несуществующие товары для ВСУ

Человек дает деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во Львове правоохранители разоблачили женщину, которая занималась мошенничеством. Отмечается, что она продавала несуществующие товары для военнослужащих.

Об этом пишет пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как действовала мошенница

"По данным следствия, жительница Львовской области выманивала средства у граждан под видом продажи несуществующей военной амуниции. Она создала профили в соцсетях Instagram и Telegram, где предлагали приобрести военную форму, военный шлем, переносные зарядные устройства и т.д.", — говорится в сообщении.

Разоблачение мошенницы. Фото: Львовская областная прокуратура

За товар она требовала полностью сделать предоплату на карточку. В свою очередь, она не имела никаких товаров, полученные средства тратила на собственные нужды.

Сколько человек пострадало

Правоохранителям удалось установить пока трех человек, пострадавших из-за действий мошенницы. Подозреваемая обманула их почти на 30 тысяч гривен.

"Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие потерпевшие", — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили заключенного, продававшего несуществующие фонари. Мужчина занимался "бизнесом" прямо из камеры в следственном изоляторе.