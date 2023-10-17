БЭБ проводит обыски в ресторанном холдинге: владелец не уплатил 50 млн налогов

Сыщики БЭБ за работой. Фото: ГПУ

В Бюро экономбезопасности и генпрокуратуре заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов львовским ресторанным холдингом FESTrepublic на общую сумму около 50 млн грн. На основании этого там провели обыски.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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По сообщению, холдинг, в который входит около 60 ресторанов, платил работникам зарплаты в конвертах. Схема заключалась в том, что 2000 сотрудников получали зарплату по частям, одна из которых официальная, другая — неофициальная.

Изъятые деньги. Источник: ГПУ

"Чтобы выплатить неофициальную заработную плату, каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карточке для выплат заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Изъятые деньги. Источник: ГПУ

В дальнейшем, используя этот дубликат, зачисление второй части зарплаты каждому сотруднику происходило через платежные терминалы, где указывалось "собственное пополнение счета". Таким образом, холдинг уклонялся от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, уплачиваемого предприятием и НДФЛ. В результате таких действий бюджету был нанесен многомиллионный ущерб.

Удалены деньги. Источник: ГПУ

Во время обысков сыщики БЭБ в помещении головного офиса холдинга обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, неучтенных наличных, черновых записях, печати субъектов хозяйственной деятельности.

Удалены печати. Источник: ГПУ

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководству грозит конфискация имущества и запрет на проведение предпринимательской деятельностью.

Детектив БЭБ во время обысков. Источник: ГПУ

Отметим, что сеть ресторанов !FEST была основана во Львове в 2007 году Андреем Худо, Юрием Назаруком и Дмитрием Герасимовым. В сети входят такие известные заведения как "П'яна вишня", "Реберня", "Львівські пляцки", "Львівська майстерня шоколаду", "Криївка", "Дах" а также пивоварня.

Напомним, что ранее во Львове разоблачили мошенницу, продававшую вымышленные товары для ВСУ. В то же время БЭБ в Одесской области обнаружила большую партию контрабандных сигарет, которые передала Вооруженным силам Украины.