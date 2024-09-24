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Бездіяльність командира в армії —  як оскаржити його дії, пояснення юриста

24 вересня 2024 06:26
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Як оскаржити дії командира: які методи — пояснює юрист
Військовослужбовці. Фото: "Вінниця Інфо"
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Є два способи для військовослужбовців, як оскаржити як дії, так і бездіяльність командира. Це адміністративний порядок та судовий порядок, розповідає у коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець.

Як оскаржити дії командира

Щодо адміністративного, то юрист радить почати з телефонних скарг в ОК "Захід", ОК "Схід" та  Міноборони.

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"Всі контакти є у вільному доступі в інтернеті, гарячі лінії також. Це може бути усна скарга, але краще все ж таки подавати письмову та фіксувати її: докази реєстрації заяви, і таким чином оскаржувати бездіяльність або дії командира", — каже Швець.

Якщо адміністративний порядок не дав ніякого результату щодо оскарження бездіяльності або дій командира, потрібно звертатися в судовий порядок.

"Варто звертатись до суду. Окрім цього, потрібно розуміти, що має бути зафіксована відмова в адміністративному порядку, і, звісно, якщо є посвідчення УБД, то судовий збір за звернення в адміністративний суд не сплачується",  — додає юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині звільнений від мобілізації оскаржував заборону виїзду за кордон  — що вирішив суд.

Ми також писали, що робити військовому, якому відмовили у статусі УБД.

суд ЗСУ Львів поради юрист командир

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