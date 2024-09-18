Житель Львівщини оскаржував у суді заборону на виїзд за межі України — яке рішення ухвалив суд

Суддя. Фото ілюстративне: zmina.info

Прикордонники не дозволили виїхати за кордон жителю Львівщини, який не підлягав мобілізації. Заборону на виїзд з України чоловік оскаржив у суді.

Про це йдеться в рішенні, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив у понеділок, 9 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому поточного року прикордонники відмовили в перетині кордону через пункт пропуску в Смільниці водієві автобуса Iveco Daily, який їхав зі Львова в Польщу, аби доставити вантаж. Попри те, що дані чоловіка були в системі "Шлях", а він сам мав звільнення від військового призову, охоронці держрубежів заявили "про відсутність документів, що підтверджують підстави до виїзду за кордон". Аби скасувати заборону на виїзд за межі України, керманич звернувся до суду.

Рішення суду

У відзиві на позиву заяву представник прикордонного загону не пояснив, які документи повинен був мати при собі позивач для перетину кордону в умовах воєнного стану. Через це суд визнав рішення про відмову у виїзді з України протиправним і скасував його.

Наразі вирок ще не набув чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подачі апеляції.