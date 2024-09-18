У Львівських школах посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Андрій Садовий, Facebbok

У Львові було заблоковано телеграм-канал, який розповсюджував інформацію про теракти. Правоохоронці планують запровадити додаткові заходи безпеки в школах, включаючи перевірки відвідувачів.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram у середу, 18 вересня.

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Правоохоронці заблокували телеграм-канал, який розповсюджував інформацію про теракти у Львові.

На момент блокування канал налічував понад 2500 учасників і адмініструвався з території Росії. Це вже не перший випадок, коли ворожі інформаційні кампанії намагаються посіяти паніку в суспільстві.

"Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень", — йдеться в повідомленні.

Допис МВС. Фото: скриншот

Реакція міського голови Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що ситуація в місті потребує холодного розуму і спокою, адже тиждень почався з підпалів і актів вандалізму.

"Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. Сьогодні вночі невідомі підпалили одразу вісім об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру "Дзвін", — написав Садовий.

Він додав, що згодом в анонімних телеграм-каналах почала з'являтися інформація з погрозами про теракти у Львові.

"Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне — це вже не вперше, коли через телеграм нас намагаються залякати", — заявив міський голова.

У Львові запровадять безпекові заходи

Садовий зазначив, що правоохоронці здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.

"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні", — наголосив посадовець.

Садовий також звернув увагу на небезпеку інформаційних провокацій у телеграмі, наголосивши на необхідності серйозної дискусії щодо використання цієї платформи в Україні.



"Нам справді варто розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях", — написав Садовий.