Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У всіх школах Львова посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів, — Садовий arrow

У всіх школах Львова посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів, — Садовий

18 вересня 2024 20:17
Валерія Барановська - редактор
У Львівських школах посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Андрій Садовий, Facebbok
Валерія Барановська - редактор

У Львові було заблоковано телеграм-канал, який розповсюджував інформацію про теракти. Правоохоронці планують запровадити додаткові заходи безпеки в школах, включаючи перевірки відвідувачів.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram у середу, 18 вересня.

Читайте також:

У Львові ширилася інформація про теракти

Правоохоронці заблокували телеграм-канал, який розповсюджував інформацію про теракти у Львові. 

На момент блокування канал налічував понад 2500 учасників і адмініструвався з території Росії. Це вже не перший випадок, коли ворожі інформаційні кампанії намагаються посіяти паніку в суспільстві.

"Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень", — йдеться в повідомленні.

​ Телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові заблоковано ​
Допис МВС. Фото: скриншот

Реакція міського голови Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що ситуація в місті потребує холодного розуму і спокою, адже тиждень почався з підпалів і актів вандалізму.

"Тиждень почався з того, що зловмисники розтрощили одне з центральних кафе міста. Сьогодні вночі невідомі підпалили одразу вісім об’єктів у місті, серед них будівлю кінотеатру "Дзвін", — написав Садовий.

Він додав, що згодом в анонімних телеграм-каналах почала з'являтися інформація з погрозами про теракти у Львові.

"Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне — це вже не вперше, коли через телеграм нас намагаються залякати", — заявив міський голова.

У Львові запровадять безпекові заходи

Садовий зазначив, що правоохоронці здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.

"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні", — наголосив посадовець.

Садовий також звернув увагу на небезпеку інформаційних провокацій у телеграмі, наголосивши на необхідності серйозної дискусії щодо використання цієї платформи в Україні.

"Нам справді варто розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях", — написав Садовий.

У всіх школах Львова посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів, — Садовий - фото 2
Допис Садового. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

МВС теракт Львів Львівська область Telegram Андрій Садовий

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:44 Американська компанія показала наслідки атаки БпЛА на Торопець — фото

20:40 Зеленський заявив, що Україна повністю підготувала "план перемоги" — головне зі звернення

20:21 Синоптики спрогнозували, в яких регіонах завтра вируватиме негода

20:17 У всіх школах Львова посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів, — Садовий

20:00 Повістка від ТЦК — скільки часу має військовозобов'язаний

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:57 В поліції прокоментували інформацію про виявлення вибухівки біля місця мітингу Трампа

19:50 В Укренерго закликали економити електрику — прогноз щодо відключень світла на завтра

19:42 Румунія закликає НАТО до дій після вторгнення російських БпЛА на територію Альянсу

19:24 Примус до переговорів з Росією — Подоляк різко відреагував на повідомлення західних ЗМІ

19:13 Російські військовополонені спростували міфи ворожої пропаганди про Україну — відео

20:44 Американська компанія показала наслідки атаки БпЛА на Торопець — фото

20:40 Зеленський заявив, що Україна повністю підготувала "план перемоги" — головне зі звернення

20:21 Синоптики спрогнозували, в яких регіонах завтра вируватиме негода

20:17 У всіх школах Львова посилили заходи безпеки через можливу загрозу терактів, — Садовий

20:00 Повістка від ТЦК — скільки часу має військовозобов'язаний

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:57 В поліції прокоментували інформацію про виявлення вибухівки біля місця мітингу Трампа

19:50 В Укренерго закликали економити електрику — прогноз щодо відключень світла на завтра

19:42 Румунія закликає НАТО до дій після вторгнення російських БпЛА на територію Альянсу

19:24 Примус до переговорів з Росією — Подоляк різко відреагував на повідомлення західних ЗМІ

19:13 Російські військовополонені спростували міфи ворожої пропаганди про Україну — відео

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку