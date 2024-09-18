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Во всех школах Львова ужесточили меры безопасности из-за возможной угрозы терактов, — Садовый

18 сентября 2024 20:17
Валерия Барановская - редактор
Во Львовских школах ужесточили меры безопасности из-за возможной угрозы терактов
Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Андрей Садовый, Facebbok
Валерия Барановская - редактор

Во Львове был заблокирован телеграмм-канал, распространявший информацию о терактах. Правоохранители планируют ввести дополнительные меры безопасности в школах, включая проверки посетителей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram в среду, 18 сентября.

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Правоохранители заблокировали телеграм-канал, который распространял информацию о терактах во Львове. 

На момент блокировки канал насчитывал более 2500 участников и администрировался с территории России. Это уже не первый случай, когда враждебные информационные кампании пытаются посеять панику в обществе.

"Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений", — говорится в сообщении.

​ Телеграмм-канал, который распространял информацию о терактах во Львове заблокирован ​
Сообщение МВД. Фото: скриншот

Реакция городского головы Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что ситуация в городе требует холодного ума и спокойствия, ведь неделя началась с поджогов и актов вандализма.

"Неделя началась с того, что злоумышленники разбили одно из центральных кафе города. Сегодня ночью неизвестные подожгли сразу 8 объектов в городе, среди них здание кинотеатра "Дзвін" ", — написал Садовый.

Он добавил, что пото в анонимных телеграмм-каналах начала появляться информация с угрозами о терактах во Львове.

"Сейчас никто не может сказать точно - это ИПСО или реальные угрозы. Ясно одно - это уже не впервые, когда через Телеграмм нас пытаются запугать", — заявил городской голова.

Во Львове будут введены меры безопасности

Садовый отметил, что правоохранители проведут ряд мер безопасности на территории всех школ города.

"Завтра утром у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех входящих. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и ученики", — подчеркнул чиновник.

Садовый также обратил внимание на опасность информационных провокаций в телеграмме, подчеркнув необходимость серьезной дискуссии по использованию этой платформы в Украине.

"Нам действительно следует начать серьезный разговор об отказе от этого мессенджера на всех уровнях", — написал Садовый.

Во всех школах Львова ужесточили меры безопасности из-за возможной угрозы терактов, — Садовый - фото 2
Сообщение Садового. Фото: скриншот

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